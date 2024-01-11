В Екатеринбурге перед тем как выбросить дочь в снег, отец забил малышку

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В конце года мужчина похитил ребенка у матери, требуя выкуп. Однако после наступления Нового года тело девочки нашли в сугробе рядом с домом. Мужчина сейчас задержан, он обвиняется в убийстве дочери и грабеже. До начала февраля обвиняемый находится в СИЗО.
Сообщается, что мужчина избил ребенка еще в квартире, а затем, чтобы избавиться от доказательств, выкинул тело из квартиры. Ранее у матери погибшей девочки и обвиняемого был старший ребенок, который умер два года назад из-за отека мозга. Известно, что у мужчины три судимости.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неделю ищут педофила, который четыре года насиловал дочь.