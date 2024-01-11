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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Найденная в сугробе девочка из Екатеринбурга была убита отцом в квартире

В Екатеринбурге перед тем как выбросить дочь в снег, отец забил малышку

11 января 2024, 15:57
Фото: 1MI

Найденная в сугробе девочка из Екатеринбурга была убита отцом в квартире

Появилась новая информация об убийстве годовалой девочки в Екатеринбурге.

В конце года мужчина похитил ребенка у матери, требуя выкуп. Однако после наступления Нового года тело девочки нашли в сугробе рядом с домом. Мужчина сейчас задержан, он обвиняется в убийстве дочери и грабеже. До начала февраля обвиняемый находится в СИЗО.

Сообщается, что мужчина избил ребенка еще в квартире, а затем, чтобы избавиться от доказательств, выкинул тело из квартиры. Ранее у матери погибшей девочки и обвиняемого был старший ребенок, который умер два года назад из-за отека мозга. Известно, что у мужчины три судимости.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неделю ищут педофила, который четыре года насиловал дочь.

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