В Екатеринбурге разработали новые турмаршруты

Все восемь маршрутов пройдут природные, культурные парковые зоны. Предполагается, что будет примерно 30 парков и такое же число баз отдыха. Также на пути турмаршрутов будут водоемы. Кроме Свердловской области, маршруты пройдут через соседние регионы.