В Екатеринбурге разработали новые турмаршруты

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Окрестности Екатеринбурга ждут новые туристические маршруты. Специально для уральской столицы были разработаны кольцевой маршрут и семь радиальных маршрутов, приводящих туристов к центру города, сообщает администрация города.
Все восемь маршрутов пройдут природные, культурные парковые зоны. Предполагается, что будет примерно 30 парков и такое же число баз отдыха. Также на пути турмаршрутов будут водоемы. Кроме Свердловской области, маршруты пройдут через соседние регионы.
Ранее сообщалось, что внимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году.