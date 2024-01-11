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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Екатеринбурге разработали восемь новых маршрутов для туристов

В Екатеринбурге разработали новые турмаршруты

11 января 2024, 13:43
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разработали восемь новых маршрутов для туристов

Для Екатеринбурга специально создали восемь новых туристических маршрутов.

Окрестности Екатеринбурга ждут новые туристические маршруты. Специально для уральской столицы были разработаны кольцевой маршрут и семь радиальных маршрутов, приводящих туристов к центру города, сообщает администрация города.

Все восемь маршрутов пройдут природные, культурные парковые зоны. Предполагается, что будет примерно 30 парков и такое же число баз отдыха. Также на пути турмаршрутов будут водоемы. Кроме Свердловской области, маршруты пройдут через соседние регионы.

Ранее сообщалось, что внимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году.

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#Туризм#Парк#Природа#Туристический маршрут#Екатеринбург#Внутренний туризм#Живая природа#Камилла Булгакова
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