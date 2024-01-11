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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

«ГАЗель» загорелась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вспыхнула «ГАЗель»

11 января 2024, 12:08
Фото: 1MI

«ГАЗель» загорелась в Екатеринбурге

В районе Эльмаша в Екатеринбурге загорелась ГАЗель. Это произошло около высотного дома.

Водитель пытался потушить автомобиль, закидывая его снегом. Но ничего не вышло.

Прибывшие пожарные потушили грузовик, однако вся его передняя часть выгорела, пишет Е1.

Ранее, в начале января машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Она была на автозапуске. Водитель увидел из окна, что его машина горит, и поспешил на помощь.

Помогали ему случайные прохожие. Стоящие рядом на парковке автомобили не пострадали.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожарные#Парковка#Машина#Прохожие#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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