В Екатеринбурге вспыхнула «ГАЗель»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Водитель пытался потушить автомобиль, закидывая его снегом. Но ничего не вышло.
Прибывшие пожарные потушили грузовик, однако вся его передняя часть выгорела, пишет Е1.
Ранее, в начале января машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле. Она была на автозапуске. Водитель увидел из окна, что его машина горит, и поспешил на помощь.
Помогали ему случайные прохожие. Стоящие рядом на парковке автомобили не пострадали.