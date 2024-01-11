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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

ЖК «Городок чекистов» в Екатеринбурге остался без отопления в разгар морозов

В легендарном екатеринбургском жилом комплексе остыли батареи

11 января 2024, 16:41
Фото: Midjourney

ЖК «Городок чекистов» в Екатеринбурге остался без отопления в разгар морозов

Жители «Городка чекистов» в Екатеринбурге столкнулись с проблемой отсутствия отопления.

Известный комплекс, в котором проживают екатеринбуржцы остался без тепла. Известно, что горячую воду и отопление им идет от котельной «Исеть». Проблемы заключается в том, что температуру можно отрегулировать лишь вручную, а в самую холодную пору жильцам заявили, что отопление будет отключено.

Более того, как отмечает портал E1, уже в новогодние праздники жители заметили, что батареи холодные, а во многих квартирах температура опустилась до 9 градусов. Со своей проблемой жильцы обращались во всем возможные госорганы и ведомства, но получили ответ, что ответственность за отопление лежит на ТСЖ.

Председатель правления ТСЖ «Городок чекистов К5» Александр Унковский объяснил, что летом управляющие организации строго проверяли подготовку домов к зиме, но не уделили достаточного внимания теплопункту. Вместе с тем с момента запуска отопительной системы в октябре начались проблемы с ее работой. По словам управляющего, оператор не находится постоянно в котельной, поэтому не может быстро реагировать на изменения температуры.

Предполагается, что окончательное решение может быть принято только после капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в 300 домах Екатеринбурга отключили отопление.

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#Свердловская область#Отопление#Котельная#Холод#Мороз#Тепло#Екатеринбург#Инцидент#Проблемы с отоплением#Камилла Булгакова
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