В легендарном екатеринбургском жилом комплексе остыли батареи

Более того, как отмечает портал E1, уже в новогодние праздники жители заметили, что батареи холодные, а во многих квартирах температура опустилась до 9 градусов. Со своей проблемой жильцы обращались во всем возможные госорганы и ведомства, но получили ответ, что ответственность за отопление лежит на ТСЖ.