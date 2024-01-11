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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Аномальные морозы придут в Свердловскую область

В Свердловской области сильные морозы сменит оттепель

11 января 2024, 09:52
Фото: Midjourney

Аномальные морозы придут в Свердловскую область

В Свердловской области метеорологи ожидают холода. Как рассказали представители Уральского гидрометцентра, в регионе по ночам будет около -30 градусов.

В дневное время ожидается до -26 градусов, а на севере Урала эти отметки могут достигнуть -35 градусов. Тем не менее оттепель ожидается уже на следующей неделе.

Главный уральский синоптик Галина Шепоренко отметила, что в регион проходит арктический воздух. Из-за него сохраняются холода, которые синоптики называют аномальными.

В начале будущей рабочей недели, как утверждает синоптик, похолодает на 8–10 градусов. На севере Урала вероятен снег и усиление ветра до 15 м. с. В остальной части региона ветреность будет держаться на отметке до 5 м. с.

К выходным ожидается до -22 градусов. Ветер будет западным, а атмосфера начнет перестройку — теплый атлантический воздух продвинется по европейской части страны.

Ранее в регионе из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Свердловская область#Снег#Ветер#Окружающая среда#Мороз#Атмосфера#Метеорологи#Арктический воздух#Екатеринбург#Синоптик#Дарья Сорокина
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