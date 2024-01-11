В Свердловской области сильные морозы сменит оттепель

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В дневное время ожидается до -26 градусов, а на севере Урала эти отметки могут достигнуть -35 градусов. Тем не менее оттепель ожидается уже на следующей неделе.
Главный уральский синоптик Галина Шепоренко отметила, что в регион проходит арктический воздух. Из-за него сохраняются холода, которые синоптики называют аномальными.
В начале будущей рабочей недели, как утверждает синоптик, похолодает на 8–10 градусов. На севере Урала вероятен снег и усиление ветра до 15 м. с. В остальной части региона ветреность будет держаться на отметке до 5 м. с.
К выходным ожидается до -22 градусов. Ветер будет западным, а атмосфера начнет перестройку — теплый атлантический воздух продвинется по европейской части страны.
Ранее в регионе из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.