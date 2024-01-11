Вакцина от кори появилась в детских поликлиниках Свердловской области

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Препарат от кори — вакцина «Вактривир» — вновь появилась в Свердловской области. Весь объем препарата, а именно 11950 доз, уже передан в детские поликлиники региона.
Из-за большой потребности в вакцинации жителей Свердловской области против кори примерно с августа 2023 года мы фиксировали локальное отсутствие нужной вакцины. Было решено перераспределить всю имеющуюся вакцину между медицинскими учреждениями для вакцинации непривитых детей, а также для предотвращения массового заражения жителей Урала. На сегодняшний день прививочная кампания возобновлена, а детский поликлиники региона уже использовали почти 10% вакцины, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.
Вакцинация против кори, краснухи и паротита производится два раза в жизни. Впервые — в период от одного года до года и трех месяцев, повторно — при наступлении шести лет. После формирование иммунитета, он сохраняется в течение 15 лет.
В детские поликлиники Нижнего Тагила направлено 740 доз комбинированной вакцины «Вактривир» для первичного прививания детей в рамках национального календаря. Педиатры уже начали приглашать пациентов на осмотр и вакцинацию. Отказов от прививки пока не поступало. На сегодняшний день препарат получил уже 71 ребенок, — пояснил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Отметим, корь — распространяется воздушно-капельным путем. Не имеющий иммунитета человек сможет заразиться этим инфекционным вирусным заболеванием даже во время короткого разговора с заболевшим.
Последствия заболевания корью бывают различными. Например, самые распространенные явления — воспаление шейных лимфатических узлов, пневмония, отит. Редко и у детей, и у взрослых, отказавшихся от вакцинации, развивается слепота. При наличии прививки заражение также может произойти, но болезнь проходит в легкой форме.
Совсем недавно корь считали болезнью прошлого. В конце ХХ века в стране отмечались единичные случаи заражения. Причиной тому служила тотальная вакцинация среди детей. Причинами возвращения кори эпидемиологи называют массовые отказы от прививок. В прошлом году объемы заболеваемости корью в России показали, что именно профилактика вакцинацией защищает население от распространения вируса.