Вика Цыганова готова приодеть депутатов Госдумы

Вика Цыганова отчасти согласна с этой идеей. Она считает, что использование сапфиров и мехов может выглядеть смешно и устарело, но все равно нужно привнести русский стиль в современность. Именно этим она занимается уже 30 лет. Певица готова поработать над образами высокопоставленных чиновников, чтобы они выглядели как представители элиты и аристократии России.