Вика Цыганова готова приодеть депутатов Госдумы

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Уже 30 лет занимающаяся дизайном одежды, Цыганова придумала интересную идею, пишет интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Она задумалась над вопросом, поднятым философом Александром Дугиным, о том, как можно изменить стиль народных избранников. Дугин предложил переодеть депутатов РФ, так как он считает, что их костюмы и галстуки создают образ лондонских модников.
Дугин высказал мнение о необходимости вернуться к русским традициям и одевать депутатов-мужчин в кафтаны, а женщин — в платки и сарафаны с сапфирами.
Вика Цыганова отчасти согласна с этой идеей. Она считает, что использование сапфиров и мехов может выглядеть смешно и устарело, но все равно нужно привнести русский стиль в современность. Именно этим она занимается уже 30 лет. Певица готова поработать над образами высокопоставленных чиновников, чтобы они выглядели как представители элиты и аристократии России.
Государственная Дума, по мнению Вики Цыгановой, служит народу и является своего рода аристократическим учреждением.