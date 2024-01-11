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Вика Цыганова готова приодеть депутатов Госдумы

11 января 2024, 15:47
Известная певица Вика Цыганова рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что она готова помочь изменить внешний облик депутатов Государственной Думы.

Уже 30 лет занимающаяся дизайном одежды, Цыганова придумала интересную идею, пишет интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она задумалась над вопросом, поднятым философом Александром Дугиным, о том, как можно изменить стиль народных избранников. Дугин предложил переодеть депутатов РФ, так как он считает, что их костюмы и галстуки создают образ лондонских модников.

Дугин высказал мнение о необходимости вернуться к русским традициям и одевать депутатов-мужчин в кафтаны, а женщин — в платки и сарафаны с сапфирами.

Вика Цыганова отчасти согласна с этой идеей. Она считает, что использование сапфиров и мехов может выглядеть смешно и устарело, но все равно нужно привнести русский стиль в современность. Именно этим она занимается уже 30 лет. Певица готова поработать над образами высокопоставленных чиновников, чтобы они выглядели как представители элиты и аристократии России.

Государственная Дума, по мнению Вики Цыгановой, служит народу и является своего рода аристократическим учреждением.

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