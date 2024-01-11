Владелице салонов красоты в Екатеринбурге не продали духи, потому что она русская

Собственница екатеринбургских салонов красоты столкнулась с проблемой на отдыхе. Девушка хотела взять духи в магазине Louis Vuitton в Таиланде, но в связи с тем, что она из РФ, ей не продали парфюм. Об этом она рассказала в соцсетях.