Владелице салонов красоты в Екатеринбурге не продали духи, потому что она русская

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Собственница екатеринбургских салонов красоты столкнулась с проблемой на отдыхе. Девушка хотела взять духи в магазине Louis Vuitton в Таиланде, но в связи с тем, что она из РФ, ей не продали парфюм. Об этом она рассказала в соцсетях.
По словам девушки, изначально она была рада, когда увидела большой duty free Бангкока, однако, когда она пошла в магазин Louis Vuitton за духами, то ей отказали, что, как отмечает Алена Шаламова, ее унизило.
Ранее сообщалось, что владельцы «Баден-Бадена» не смогут купить участки в Сысерти.