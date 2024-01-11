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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:53

Екатеринбурженке не продали духи в Таиланде из-за гражданства РФ

Владелице салонов красоты в Екатеринбурге не продали духи, потому что она русская

11 января 2024, 14:51
Фото: Midjourney

Екатеринбурженке не продали духи в Таиланде из-за гражданства РФ

Девушке из Екатеринбурга не продали парфюм в Таиланде из-за того, что она из Российской Федерации.

Собственница екатеринбургских салонов красоты столкнулась с проблемой на отдыхе. Девушка хотела взять духи в магазине Louis Vuitton в Таиланде, но в связи с тем, что она из РФ, ей не продали парфюм. Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам девушки, изначально она была рада, когда увидела большой duty free Бангкока, однако, когда она пошла в магазин Louis Vuitton за духами, то ей отказали, что, как отмечает Алена Шаламова, ее унизило.

Ранее сообщалось, что владельцы «Баден-Бадена» не смогут купить участки в Сысерти.

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#Отдых#Свердловская область#Гражданство#Аэропорт#Таиланд#Парфюмерия#Духи#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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