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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Врач раскрывает мифы о пластической операции и проблемах со здоровьем

11 января 2024, 15:54
Пластическая хирургия стала достаточно распространенной процедурой в современном мире. Однако многие все еще боятся пойти на операцию из-за опасений по поводу возможных проблем со здоровьем.

Врач-эксперт по ринопластике, Тигран Алексанян, утверждает, что это обоснованный миф, но все же есть некоторые нюансы, интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, при любом хирургическом вмешательстве всегда существуют определенные риски, однако при грамотном подходе вероятность возникновения каких-либо проблем со здоровьем стремится к нулю.

Важно помнить, что предоперационные анализы и консультации специалистов являются неотъемлемой частью процесса пластической операции, и пациентам необходимо следовать рекомендациям своего лечащего врача. Психологическая готовность и зрелость также играют значительную роль в успехе операции, отметил доктор Алексанян.

Выбор клиники с хорошей репутацией и опытными врачами является не менее важным при пластической хирургии. Не редко пациентам приходится проходить повторные операции из-за того, что они доверились неквалифицированному хирургу, прочитавшему где-то, что эту процедуру можно легко выполнить даже новичку. Однако это является мифом, пояснил доктор Алексанян.

Важно также, чтобы хирург помимо опыта обладал эстетическим вкусом и умел учитывать индивидуальность каждого пациента и другие факторы, отметил профессор.

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