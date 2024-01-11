Врач раскрывает мифы о пластической операции и проблемах со здоровьем

Выбор клиники с хорошей репутацией и опытными врачами является не менее важным при пластической хирургии. Не редко пациентам приходится проходить повторные операции из-за того, что они доверились неквалифицированному хирургу, прочитавшему где-то, что эту процедуру можно легко выполнить даже новичку. Однако это является мифом, пояснил доктор Алексанян.