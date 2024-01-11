Выбросы "в подарок" для тагильчан, яйца продолжают расти и новый культобзор

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Published Сегодня, 15:54
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В период праздничных каникул с 30 декабря по 8 января в воздухе Нижнего Тагила уровень сероводорода 5 раз превысил норму. Дважды за сутки, 4 января, на Красном Камне было зафиксировано превышение от 2,5 до 4,3 ПДК. На следующий день, 5 января, также на Красном Камне и еще в поселке Сухоложский превышение сероводорода в воздухе составило до 1,6 ПДК. В Рождество, 7 января, снова Красный Камень — превышение зарегистрировано до 1,1 ПДК. Но, не смотря на это, объявления о режиме неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ от метеорологов не поступало.
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TagilCity.ru провел анализ изменения ассортимента и цен на яйца в Нижнем Тагиле в период новогодних каникул. Что произошло с ценами на этот продукт? Как это повлияло на покупательскую способность жителей города? Читайте в теплом репортаже.
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