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Выбросы "в подарок" для тагильчан, яйца продолжают расти и новый культобзор

Выбросы "в подарок" для тагильчан, яйца продолжают расти и новый культобзор

11 января 2024, 15:54
Фото: Midjourney
Выбросами сероводорода «порадовали» жителей Нижнего Тагила в праздники. Родные пострадавшей от рук мигрантов девочки высказались об уголовном деле. Яйца продолжают расти в цене, фотоархив старых зданий города и куда сходить в выходные дни: самое важное, что произошло за 11 января в Нижнем Тагиле.

В период праздничных каникул с 30 декабря по 8 января в воздухе Нижнего Тагила уровень сероводорода 5 раз превысил норму. Дважды за сутки, 4 января, на Красном Камне было зафиксировано превышение от 2,5 до 4,3 ПДК. На следующий день, 5 января, также на Красном Камне и еще в поселке Сухоложский превышение сероводорода в воздухе составило до 1,6 ПДК. В Рождество, 7 января, снова Красный Камень — превышение зарегистрировано до 1,1 ПДК. Но, не смотря на это, объявления о режиме неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ от метеорологов не поступало.

Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода
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На Фергану Аббасову, которая является матерью братьев избивших девочку, возбудили уголовное дело. Женщине грозит тюремное заключение или штраф. TagilCity.ru смог поговорить с бабушкой пострадавшей девочки о возможном исходе дела для гражданки Азербайджана.

«Пусть будет по закону»: родные Сони Моховой об уголовном деле против матери Аббасовых
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TagilCity.ru провел анализ изменения ассортимента и цен на яйца в Нижнем Тагиле в период новогодних каникул. Что произошло с ценами на этот продукт? Как это повлияло на покупательскую способность жителей города? Читайте в теплом репортаже.

Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
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Редакция TagilCity.ru подготовила фотопроект, демонстрирующий, как с начала нулевых изменился район Вагонки и известные здания в Нижнем Тагиле. Сравнивая летние фотографии, можно увидеть, как город изменился. Возможно, этот проект поможет поднять настроение в холодное время года.

Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила
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Новогодние каникулы подошли к концу, но впереди еще один праздник — Старый новый год. Вы можете отметить его по своему усмотрению, например, еще раз написать письмо Деду Морозу, сходить на мероприятие, посвященное батику, или потанцевать под любимые песни. В нашем обзоре вы найдете разнообразные занятия на любой вкус.

Фарфоровая выставка и кавер-концерт: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
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