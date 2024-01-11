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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Сотрудники свердловского РЖД объяснили, почему сняли с поезда отца и дочь

Выяснены обстоятельства снятия отца и дочери с поезда в Свердловской области

11 января 2024, 12:14
Фото: 1MI

Сотрудники свердловского РЖД объяснили, почему сняли с поезда отца и дочь

Сотрудники Свердловской железной дороги прокомментировали случай с отцом и дочкой, которых заставили покинуть поезд.

Работники ж/д подчеркнули, что их действия соответствовали установленным регламентам. Дело в том, что при посадке в поезда на дальние расстояния, путешествующие должны показывать, помимо билета, паспорт.

Детям вместо паспорта необходимо представлять свидетельство о рождении. Фотографии или копии не принимаются.

Впоследствии планируется использовать приложение «Госуслуги», но на данный момент это находится на стадии разработки.

Ранее сообщалось, как отца и дочь сняли с поезда.

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#Происшествия#Транспорт#Дети#Свердловская область#Поезд#Пассажирский поезд#Общественный транспорт#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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