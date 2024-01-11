Выяснены обстоятельства снятия отца и дочери с поезда в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Работники ж/д подчеркнули, что их действия соответствовали установленным регламентам. Дело в том, что при посадке в поезда на дальние расстояния, путешествующие должны показывать, помимо билета, паспорт.
Детям вместо паспорта необходимо представлять свидетельство о рождении. Фотографии или копии не принимаются.
Впоследствии планируется использовать приложение «Госуслуги», но на данный момент это находится на стадии разработки.
Ранее сообщалось, как отца и дочь сняли с поезда.