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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

На горнолыжном чемпионате региона юные лыжники Нижнего Тагила взяли золото

Юные горнолыжники Нижнего Тагила стали чемпионами первенства региона

11 января 2024, 09:39
Фото: 1MI

На горнолыжном чемпионате региона юные лыжники Нижнего Тагила взяли золото

Под Нижним Тагилом прошли соревнования региона по горнолыжному спорту.

В турнире были разыграны награды в слаломе и слаломе-гиганте. Дмитрий Кравченко оказался лидером в слалом-гиганте, а среди юниоров две золотые медали оказались в копилке Ростислава Ахмедиева.

Серебро попало в руки Никиты Богачева, а Дмитрий Рейнбольд и Кирилл Новопашин получили бронзу.

Одной из лучших стала Софья Бушина, взяв бронзу, а Анна Супрун завоевала золотую медаль.

Также бронзовые медали попали к Диане Харламцевой и Анне Мокиной. Никита Сергеичев получил серебро в слаломе, как и Артем Новопашин.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате по греко-римской борьбе.

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