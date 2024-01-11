Юные горнолыжники Нижнего Тагила стали чемпионами первенства региона

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В турнире были разыграны награды в слаломе и слаломе-гиганте. Дмитрий Кравченко оказался лидером в слалом-гиганте, а среди юниоров две золотые медали оказались в копилке Ростислава Ахмедиева.
Серебро попало в руки Никиты Богачева, а Дмитрий Рейнбольд и Кирилл Новопашин получили бронзу.
Одной из лучших стала Софья Бушина, взяв бронзу, а Анна Супрун завоевала золотую медаль.
Также бронзовые медали попали к Диане Харламцевой и Анне Мокиной. Никита Сергеичев получил серебро в слаломе, как и Артем Новопашин.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате по греко-римской борьбе.