Юристы помогут жителям Подмосковья безвозмездно

«Сперва сотрудник управляющей компании или аварийная служба приходят к пострадавшему и фиксируют происшествие. Затем собственник обращается в управляющую компанию, чтобы получить акт о случившемся, и вызывает оценщика, который определит сумму ущерба. Если с виновником не удается достичь договоренности, человек может обратиться в суд. Но во время масштабных коммунальных аварий, как произошло в Подмосковье, возникает множество нюансов», — подчеркнула юрист в интервью с представителем «Подмосковье сегодня».