Юристы помогут жителям Подмосковья безвозмездно

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже объявил о том, что людям, пострадавшим в Подольске, будут предоставлены перерасчет за коммунальные услуги и компенсация затрат на электроэнергию. Также будет оказана помощь с ремонтом квартир или выделены средства на такой ремонт, если факт ущерба будет подтвержден специальной проверкой. Власти также обещали бесплатную замену разорванных батарей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, помощь людям готовы предложить и юристы. Ольга Власова, член Гильдии российских адвокатов и правления Международного Союза адвокатов, а также советник Федеральной палаты адвокатов РФ, рассказала, что в типовых случаях проблем с отоплением несложно разобраться.
«Сперва сотрудник управляющей компании или аварийная служба приходят к пострадавшему и фиксируют происшествие. Затем собственник обращается в управляющую компанию, чтобы получить акт о случившемся, и вызывает оценщика, который определит сумму ущерба. Если с виновником не удается достичь договоренности, человек может обратиться в суд. Но во время масштабных коммунальных аварий, как произошло в Подмосковье, возникает множество нюансов», — подчеркнула юрист в интервью с представителем «Подмосковье сегодня».
Однако, получить компенсации самостоятельно в таких случаях может быть затруднительно, добавила собеседница. Поэтому члены Рабочей группы Гильдии российских адвокатов по бесплатной юридической помощи решили оказать бесплатные консультации пострадавшим из Московской области.