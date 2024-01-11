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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Житель Екатеринбурга порезал горло прохожему

Житель Екатеринбурга ударил мужчину ножом в горло и скрылся

11 января 2024, 13:23
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга порезал горло прохожему

В Екатеринбурге мужчина порезал ножом горло прохожего и убежал. Все это увидел случайный прохожий.

Инцидент произошел на Уралмаше, сообщается в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Как себя чувствует раненый неизвестно.

В полиции отметили, что инцидент зарегистрирован. Сейчас стражи порядка ищут свидетелей конфликта и занимаются поиском злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дебошир воткнул ножницы в кисть сотрудника бургерной за то, что тот не захотел готовить ему ужин после закрытия заведения.

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#Свердловская область#Полиция#Криминал#Свидетели#Уралмаш#Злоумышленник#18+#Дебошир#Екатеринбург#Раненый#Дарья Сорокина
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