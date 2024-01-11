Житель Екатеринбурга ударил мужчину ножом в горло и скрылся

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Инцидент произошел на Уралмаше, сообщается в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Как себя чувствует раненый неизвестно.
В полиции отметили, что инцидент зарегистрирован. Сейчас стражи порядка ищут свидетелей конфликта и занимаются поиском злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дебошир воткнул ножницы в кисть сотрудника бургерной за то, что тот не захотел готовить ему ужин после закрытия заведения.