Жители Екатеринбурга жалуются на давку в автобусах из-за нехватки транспорта

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Так, люди, стоявшие на остановке «Шварца», не смогли все залезть в салон автобуса №51. На ВИЗе автобус №25 не пришел вообще, поэтому пассажирам пришлось садиться в другой транспорт, пишет Е1.
По мнению многих екатеринбуржцев, проблема с общественным транспортом в городе самая острая. Как рассказала одна из горожанок, трамвай №18 ехал с открытой дверью, так как из-за толпы пассажиров она не смогла закрыться.
Также, по словам другой жительницы города, она ехала до нужной остановки больше часа, при этом раньше добиралась за полчаса. Аналогичная ситуация с общественным транспортом обстоит и на Вторчермете.
Напомним, федеральный эксперт Владимир Федоров критически отозвался о том, как обстоит дело с общественным транспортом в Екатеринбурге.