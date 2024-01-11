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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Люди жалуются на проблему с общественным транспортом в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга жалуются на давку в автобусах из-за нехватки транспорта

11 января 2024, 06:43
Фото: Midjourney

Люди жалуются на проблему с общественным транспортом в Екатеринбурге

Автобусы в Екатеринбурге массово задерживаются или не выходят в рейс из-за утренних пробок. В связи с этим пассажиры пожаловались на переполненные салоны. Инцидент произошел 11 января 2024 года.

Так, люди, стоявшие на остановке «Шварца», не смогли все залезть в салон автобуса №51. На ВИЗе автобус №25 не пришел вообще, поэтому пассажирам пришлось садиться в другой транспорт, пишет Е1.

По мнению многих екатеринбуржцев, проблема с общественным транспортом в городе самая острая. Как рассказала одна из горожанок, трамвай №18 ехал с открытой дверью, так как из-за толпы пассажиров она не смогла закрыться.

Также, по словам другой жительницы города, она ехала до нужной остановки больше часа, при этом раньше добиралась за полчаса. Аналогичная ситуация с общественным транспортом обстоит и на Вторчермете.

Напомним, федеральный эксперт Владимир Федоров критически отозвался о том, как обстоит дело с общественным транспортом в Екатеринбурге.

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