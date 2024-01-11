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Вход на лыжную трассу «Динамо» в Екатеринбурге стал платным

Жители Екатеринбурга жалуются на платный вход на лыжную трассу «Динамо»

11 января 2024, 04:51
Фото: 1MI

Вход на лыжную трассу «Динамо» в Екатеринбурге стал платным

Жители Екатеринбурга рассказали о том, что заходить на лыжню «Динамо» теперь можно только за деньги.

Как рассказала одна из посетительниц базы, сейчас при входе требуют 200 рублей в день с человека или, как вариант, предлагают купить месячный абонемент на посещение трассы, который стоит 1500 рублей, пишет Ура.ру.

При этом екатеринбуржцы утверждают, что оснований для введения платы за вход на территорию базы нет. Также другой очевидец заметил, что сейчас по периметру пущена колючая проволока.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле открылся каток в парке Бондина. Вход платный, однако определенная цена не установлена — она зависит от наличия или отсутствия коньков.

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