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Свердловская область готовится к голосованию за объекты благоустройства

Жители Свердловской области смогут проголосовать за объекты благоустройства

11 января 2024, 11:37
Фото: Midjourney

Свердловская область готовится к голосованию за объекты благоустройства

В Свердловской области идет подготовка к голосованию за городские объекты, которые должны благоустроить. Перечень площадок, где пройдет голосование, формируется до 1 февраля 2024 года.

В голосовании смогут участвовать люди старше 14 лет, которые живут в населенных пунктах, где количество населения более 20 тысяч человек, а также в муниципалитетах, в которых состоят города и моногорода, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Объекты благоустройства смогут выбрать и жители Нижнего Тагила. С 11 по 18 января 2024 года на сайте города пройдет общественное обсуждение объектов, которые нужно благоустроить в 2025 году.

Перечень 15 объектов был составлен на оснований предложений горожан, которые присылали заявки с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Так, было предложено благоустроить парк имени Горького, бульвар на Гвардейской улице, скверы Пионерский, Комсомольский, Строителей и другие городские территории.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется благоустроить дворы, закончить работы на пешеходной дороге на Вагонке, оборудовать площадку для скейтбордистов, а также реконструировать территорию около Машиностроительного техникума.

Нижний Тагил — лидер в реализации нацпроекта по благоустройству территорий
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