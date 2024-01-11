Жители Свердловской области смогут проголосовать за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В голосовании смогут участвовать люди старше 14 лет, которые живут в населенных пунктах, где количество населения более 20 тысяч человек, а также в муниципалитетах, в которых состоят города и моногорода, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Объекты благоустройства смогут выбрать и жители Нижнего Тагила. С 11 по 18 января 2024 года на сайте города пройдет общественное обсуждение объектов, которые нужно благоустроить в 2025 году.
Перечень 15 объектов был составлен на оснований предложений горожан, которые присылали заявки с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Так, было предложено благоустроить парк имени Горького, бульвар на Гвардейской улице, скверы Пионерский, Комсомольский, Строителей и другие городские территории.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется благоустроить дворы, закончить работы на пешеходной дороге на Вагонке, оборудовать площадку для скейтбордистов, а также реконструировать территорию около Машиностроительного техникума.