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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Нижнем Тагиле выделили помещения для агитации на выборы президента

11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ

12 января 2024, 12:42
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле выделили помещения для агитации на выборы президента

В Нижнем Тагиле определен перечень помещений, в которых будут проводиться агитационные собрания зарегистрированных кандидатов на выборы президента РФ. Голосование состоится 17 марта 2024 года.

Главам районов города поручено оказать содействие в организации проведения собраний, на которых будут агитировать за выдвинувшихся кандидатов. Кроме того, чиновники будут взаимодействовать с районными территориальными избирательными комиссиями Нижнего Тагила, а также обеспечивать прием заявок на проведение мероприятий. Согласно постановлению, на собраниях будет обеспечиваться охрана общественного порядка.

Пункты для агитации будут работать в Ленинском, Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила, а также в поселке Уралец по следующим адресам:

  1. Улица Зари, 52
  2. Улица Орджоникидзе, 2а
  3. Улица Ильича, 31
  4. Улица 9 января, 1а
  5. Проспект Строителей, 1
  6. Улица Фрунзе, 17а
  7. Улица Каспийская, 27а
  8. Черноисточинское шоссе, 49а
  9. Улица Пархоменко, 37
  10. Улица Техническая, 8
  11. Поселок Уралец, улица Трудовая, 1

Контролировать выполнение постановления будет первый замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Напомним, на улицах Нижнего Тагила появились баннеры про выборы президента Российской Федерации в 2024 году.

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