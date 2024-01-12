11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ

Главам районов города поручено оказать содействие в организации проведения собраний, на которых будут агитировать за выдвинувшихся кандидатов. Кроме того, чиновники будут взаимодействовать с районными территориальными избирательными комиссиями Нижнего Тагила, а также обеспечивать прием заявок на проведение мероприятий. Согласно постановлению, на собраниях будет обеспечиваться охрана общественного порядка.