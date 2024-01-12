11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Главам районов города поручено оказать содействие в организации проведения собраний, на которых будут агитировать за выдвинувшихся кандидатов. Кроме того, чиновники будут взаимодействовать с районными территориальными избирательными комиссиями Нижнего Тагила, а также обеспечивать прием заявок на проведение мероприятий. Согласно постановлению, на собраниях будет обеспечиваться охрана общественного порядка.
Пункты для агитации будут работать в Ленинском, Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила, а также в поселке Уралец по следующим адресам:
Контролировать выполнение постановления будет первый замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
Напомним, на улицах Нижнего Тагила появились баннеры про выборы президента Российской Федерации в 2024 году.