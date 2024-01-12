2,5 тысячи спортсменов приедут в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Состязания среди лыжников будут проходить в спортшколе «Аист», а ски-альпинизм состоится на горнолыжной базе «Гора Белая», рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Известно, что в спартакиаде будут участвовать 2500 самых сильных российских спортсменов.
Напомним, несколько жителей Нижнего Тагила победили в областном турнире по греко-римской борьбе. Состязания проходили среди молодых людей до 18 лет.