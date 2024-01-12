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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Всероссийская зимняя спартакиада пройдет в Нижнем Тагиле

2,5 тысячи спортсменов приедут в Нижний Тагил

12 января 2024, 10:28
Фото: 1MI

Всероссийская зимняя спартакиада пройдет в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоятся всероссийские спортивные соревнования по зимним видам спорта. Мероприятие будет проходить с 9 по 18 февраля 2024 года.

Состязания среди лыжников будут проходить в спортшколе «Аист», а ски-альпинизм состоится на горнолыжной базе «Гора Белая», рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Известно, что в спартакиаде будут участвовать 2500 самых сильных российских спортсменов.

Напомним, несколько жителей Нижнего Тагила победили в областном турнире по греко-римской борьбе. Состязания проходили среди молодых людей до 18 лет.

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