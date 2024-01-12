24 специалиста туротрасли в Свердловской области получили 4 млн рублей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Сотрудники туротрасли получили 4 млн рублей после долгих разборок. Сейчас все 24 сотрудника получили свои заработные платы.
Прокуратура региона приняла активное участие в урегулировании этой проблемы. Руководителю компании было направлено представление о полном устранении нарушения прав работников. Отмечается, что долги выплачены после получения денег от бюджета региона.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разработали новые турмаршруты.