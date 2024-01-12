tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Сотрудникам свердловской туротрасли выплатили 4 млн рублей долгов по зарплате

24 специалиста туротрасли в Свердловской области получили 4 млн рублей

12 января 2024, 10:05
Фото: 1MI

Сотрудникам свердловской туротрасли выплатили 4 млн рублей долгов по зарплате

Свердловские работники туристической отрасли получили свою зарплату.

Сотрудники туротрасли получили 4 млн рублей после долгих разборок. Сейчас все 24 сотрудника получили свои заработные платы.

Прокуратура региона приняла активное участие в урегулировании этой проблемы. Руководителю компании было направлено представление о полном устранении нарушения прав работников. Отмечается, что долги выплачены после получения денег от бюджета региона.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разработали новые турмаршруты.

Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-менеджерам в Екатеринбурге в 2023 году предлагали зарплату в 170 тысячЗарплата медиков Нижнего Тагила признана одной из самых крупных13 зарплата — ожидание и реальность: почему ее выдают не всем
#Зарплата#Туризм#Задержка#Выплаты#Екатеринбург#Внутренний туризм#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Вчера, 04:51
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
10 января, 13:08
Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 года
Сегодня, 05:13
Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила
Вчера, 12:40
Морозы накроют Нижний Тагил в выходные
Вчера, 11:26
Выбросы "в подарок" для тагильчан, яйца продолжают расти и новый культобзор
Вчера, 15:54