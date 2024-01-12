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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

У аэропорта Кольцово образовалась длинная очередь из десятков человек

40 человек стоят в огромной очереди у аэропорта Кольцово

12 января 2024, 04:36
Фото: Midjourney

У аэропорта Кольцово образовалась длинная очередь из десятков человек

Несколько десятков человек стоят в очереди на внутренний и международный терминалы возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Инцидент случился утром 12 января 2024 года.

По словам одного из очевидцев, очередь не помещается при входе в здание аэропорта, поэтому многие вынуждены стоять на морозе, пишет Ура.ру.

По какой причине люди вынуждены стоять в очереди, чтобы зайти в терминалы — на данный момент неизвестно.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Екатеринбурге на вокзале возникли большие очереди из пассажиров. Из-за этого некоторые хотели пройти к кассам, не соблюдая очередность, так как опаздывали на поезд.

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#Происшествия#Очередь#Кольцово#Пассажиры#ЧП#Мороз#Аэропорт#Терминалы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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