40 человек стоят в огромной очереди у аэропорта Кольцово

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По словам одного из очевидцев, очередь не помещается при входе в здание аэропорта, поэтому многие вынуждены стоять на морозе, пишет Ура.ру.
По какой причине люди вынуждены стоять в очереди, чтобы зайти в терминалы — на данный момент неизвестно.
Напомним, 30 декабря 2023 года в Екатеринбурге на вокзале возникли большие очереди из пассажиров. Из-за этого некоторые хотели пройти к кассам, не соблюдая очередность, так как опаздывали на поезд.