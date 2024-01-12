Чиновники Екатеринбурга остались без выходных из-за плохой уборки снега

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Мера коснулась тех представителей администрации, которые были ответственны за расчистку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Алексей Орлов рассказал, что на протяжении всех новогодних выходных в городе было снежно. Такой погоды в Екатеринбурге не было давно, тем не менее темпы уборки коммунальщиками он оценил невысоко.
Лучше всего уборка проводилась в Кировском и Верх-Исетском районах. Также в лучшем свете отличились Орджоникидзевский и Чкаловский районы.
Самыми неубранными участками в городе оказались места с сужением дорог, наледь, выделенные полосы и дворовые территории.
Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава, — сказал мэр города.
Ранее сообщалось, что с улиц Нижнего Тагила было вывезено тысячи тонн снега.