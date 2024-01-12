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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

Мэр Екатеринбурга оставил чиновников без выходных из-за плохой уборки снега

Чиновники Екатеринбурга остались без выходных из-за плохой уборки снега

12 января 2024, 12:39
Фото: Midjourney

Мэр Екатеринбурга оставил чиновников без выходных из-за плохой уборки снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил плохую оценку уборке улиц в городе и оставил чиновников без выходных.

Мера коснулась тех представителей администрации, которые были ответственны за расчистку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Алексей Орлов рассказал, что на протяжении всех новогодних выходных в городе было снежно. Такой погоды в Екатеринбурге не было давно, тем не менее темпы уборки коммунальщиками он оценил невысоко.

Лучше всего уборка проводилась в Кировском и Верх-Исетском районах. Также в лучшем свете отличились Орджоникидзевский и Чкаловский районы.

Самыми неубранными участками в городе оказались места с сужением дорог, наледь, выделенные полосы и дворовые территории.

Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава, — сказал мэр города.

Ранее сообщалось, что с улиц Нижнего Тагила было вывезено тысячи тонн снега.

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#Общество#Свердловская область#Чиновники#Администрация#Выходные#Коммунальщики#Дороги#Уборка снега#Алексей Орлов#Наледь#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Верх-Исетский район
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