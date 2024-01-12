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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Жители Екатеринбурга против стоянки для фур около их домов

Десятки грузовых машин паркуются возле многоэтажных домов Екатеринбурга

12 января 2024, 09:22
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга против стоянки для фур около их домов

Жители Екатеринбурга выразили свое недовольство по поводу автостоянки для грузовых машин рядом с их домами.

Екатеринбуржцы жалуются, что грузовой транспорт паркуется слишком близко к их жилью. Один из жильцов, как передает портал E1, отмечает, что в Москве грузовики не заезжают в город. Жильцы хотели бы, чтобы эта парковка была предназначена только для легковых автомобилей, а не для грузовых.

Сейчас на этой стоянке паркуются несколько десятков фур и грузовиков, что вызывает беспокойство, так как жильцы этого многоквартирного дома живут всего лишь в нескольких метрах от стоянки, и она находится всего в десяти минутах езды от центра города.

Сообщается, что жители Екатеринбурга многократно обращались в администрацию Верх-Исетского района города, но там отмечают, что парковка не нарушает законодательство.

Ранее сообщалось, что у водителя фуры случился приступ, но ему помогли не сразу.

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#Происшествия#Запрет#Фура#Грузовик#Стоянка#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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