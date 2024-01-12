Десятки грузовых машин паркуются возле многоэтажных домов Екатеринбурга

Екатеринбуржцы жалуются, что грузовой транспорт паркуется слишком близко к их жилью. Один из жильцов, как передает портал E1, отмечает, что в Москве грузовики не заезжают в город. Жильцы хотели бы, чтобы эта парковка была предназначена только для легковых автомобилей, а не для грузовых.