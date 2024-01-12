Десятки грузовых машин паркуются возле многоэтажных домов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Екатеринбуржцы жалуются, что грузовой транспорт паркуется слишком близко к их жилью. Один из жильцов, как передает портал E1, отмечает, что в Москве грузовики не заезжают в город. Жильцы хотели бы, чтобы эта парковка была предназначена только для легковых автомобилей, а не для грузовых.
Сейчас на этой стоянке паркуются несколько десятков фур и грузовиков, что вызывает беспокойство, так как жильцы этого многоквартирного дома живут всего лишь в нескольких метрах от стоянки, и она находится всего в десяти минутах езды от центра города.
Сообщается, что жители Екатеринбурга многократно обращались в администрацию Верх-Исетского района города, но там отмечают, что парковка не нарушает законодательство.
Ранее сообщалось, что у водителя фуры случился приступ, но ему помогли не сразу.