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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге

Дети из гимназии в Екатеринбурге простояли на улице 25 минут из-за сигнализации

12 января 2024, 11:51
Фото: «Злой Екатеринбург»

Детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в гимназии №35 сработала пожарная сигнализация. Всех, кто был в здании, вывели на улицу, где они простояли более 25 минут.

Эвакуация началась в 8 часов утра 12 января. Затем ребят запустили обратно в здание и сказали идти на занятия, хотя пожарная тревога продолжала работать. Об этом очевидец событий рассказал в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Спустя время всем вновь сказали выйти на улицу. На этот раз стоять около школы пришлось около 20 минут.

Никто не в курсе, что происходит, в итоге опять разделись и пошли на уроки. Только потом узнали, что были проблемы с проводкой, домой так и не отпустили, — рассказал свидетель событий.

Он отметил, что в общей сложности сигнализация работала около 1,5 часа.

Напомним, что в Невьянске 9 января учеников трех школ эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании. Они оказались ложными.

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#Общество#Эвакуация#Проводка#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Дарья Сорокина
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