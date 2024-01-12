Дети из гимназии в Екатеринбурге простояли на улице 25 минут из-за сигнализации

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Эвакуация началась в 8 часов утра 12 января. Затем ребят запустили обратно в здание и сказали идти на занятия, хотя пожарная тревога продолжала работать. Об этом очевидец событий рассказал в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Спустя время всем вновь сказали выйти на улицу. На этот раз стоять около школы пришлось около 20 минут.
Никто не в курсе, что происходит, в итоге опять разделись и пошли на уроки. Только потом узнали, что были проблемы с проводкой, домой так и не отпустили, — рассказал свидетель событий.
Он отметил, что в общей сложности сигнализация работала около 1,5 часа.
Напомним, что в Невьянске 9 января учеников трех школ эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании. Они оказались ложными.