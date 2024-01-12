Два автомобиля и гараж сгорели в поселке Старатель в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
Предположительно, гараж находился в аренде. Мужчина, временно пользовавшийся постройкой, пришел за автомобилем и заметил, что внутри гаража горят стеллаж с инструментами, а также штора, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Горожанин до приезда пожарных попытался сам потушить огонь и стал забрасывать его снегом, однако у него не получилось. Приехавшие специалисты быстро устранили возгорание. В результате происшествия пострадали два автомобиля Opel Astra и внутренняя отделка.
Сотрудникам МЧС предстоит выяснить причину возникшего пожара.
Напомним, 5 января 2024 года в Новоуральске произошел пожар в наркологическом отделении больницы. Два человека скончались, два пострадали.