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Пожар разгорелся в поселке Старатель в Нижнем Тагиле

Два автомобиля и гараж сгорели в поселке Старатель в Нижнем Тагиле

12 января 2024, 07:01
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Пожар разгорелся в поселке Старатель в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле вспыхнул огонь в гараже, который находится в поселке Старатель. ЧП произошло утром 12 января 2024 года.

Предположительно, гараж находился в аренде. Мужчина, временно пользовавшийся постройкой, пришел за автомобилем и заметил, что внутри гаража горят стеллаж с инструментами, а также штора, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Горожанин до приезда пожарных попытался сам потушить огонь и стал забрасывать его снегом, однако у него не получилось. Приехавшие специалисты быстро устранили возгорание. В результате происшествия пострадали два автомобиля Opel Astra и внутренняя отделка.

Сотрудникам МЧС предстоит выяснить причину возникшего пожара.

Напомним, 5 января 2024 года в Новоуральске произошел пожар в наркологическом отделении больницы. Два человека скончались, два пострадали.

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