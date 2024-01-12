Два автомобиля и гараж сгорели в поселке Старатель в Нижнем Тагиле

Горожанин до приезда пожарных попытался сам потушить огонь и стал забрасывать его снегом, однако у него не получилось. Приехавшие специалисты быстро устранили возгорание. В результате происшествия пострадали два автомобиля Opel Astra и внутренняя отделка.