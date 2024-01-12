Два человека заживо сгорели в ночном пожаре под Нижним Тагилом

На место ЧП прибыли четыре единицы спецтехники, 10 пожарных. К моменту их приезда, дом был охвачен огнем полностью. Потушили пламя пожарные за два часа. В общей сложности горело 88 кв. м. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности.