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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Два человека погибли в пожаре под Нижним Тагилом

Два человека заживо сгорели в ночном пожаре под Нижним Тагилом

12 января 2024, 11:21
Фото: Отдел надзорной деятельности

Два человека погибли в пожаре под Нижним Тагилом

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом два человека сгорели во время пожара в доме.

Горел двухэтажный дом по улице Набережная. Это произошло в ночь на 12 января. Спасателям стало известно о происшествии примерно в три часа ночи.

Фото: Отдел надзорной деятельности

На место ЧП прибыли четыре единицы спецтехники, 10 пожарных. К моменту их приезда, дом был охвачен огнем полностью. Потушили пламя пожарные за два часа. В общей сложности горело 88 кв. м. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности.

Во время проливки потушенных конструкций были найдены тела заживо сгоревших людей. Это мужчина и женщина. Им было 68 и 69 лет. Проводится проверка с выяснением, почему пожар начался.

Ранее в поселке Старатель сгорели гараж и две машины. Хозяин сам потушил пламя.

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