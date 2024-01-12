Два человека заживо сгорели в ночном пожаре под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Горел двухэтажный дом по улице Набережная. Это произошло в ночь на 12 января. Спасателям стало известно о происшествии примерно в три часа ночи.
На место ЧП прибыли четыре единицы спецтехники, 10 пожарных. К моменту их приезда, дом был охвачен огнем полностью. Потушили пламя пожарные за два часа. В общей сложности горело 88 кв. м. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности.
Во время проливки потушенных конструкций были найдены тела заживо сгоревших людей. Это мужчина и женщина. Им было 68 и 69 лет. Проводится проверка с выяснением, почему пожар начался.
Ранее в поселке Старатель сгорели гараж и две машины. Хозяин сам потушил пламя.