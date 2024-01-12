Две коровы насмерть. В Белоярском районе произошло ДТП

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Женщина управляла KIA RIO и сбила двух коров, находившихся в нескольких метрах от знака «перегон скота». Это столкновение стало серьезным ударом для семьи, которая, зависимая от скотоводства, лишилась основного источника дохода.
Все произошло два года назад, когда мужчина решил вывести своих коров пастись. Когда животные переходили дорогу произошло столкновение с машиной. От удара одну корову отбросило, а вторая получила серьезные травмы, в результате чего ее пришлось усыпить.
Для семьи, кто владел коровами, они были основным источником еды и денег и приносили в среднем по 2 тысячи рублей в день, сообщает Телекомпания ОТВ.
Тем временем женщины, которая управляла машиной, решила истребовать компенсацию в размере более 304 тысяч за поврежденное авто и услуги адвоката.
Ранее сообщалось, что трамваи устроили ДТП в Екатеринбурге.