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Экс-директору ДК в Заречном вынесен приговор после травмы гимнаста

Экс-глава ДК в Заречном заплатит 100 тысяч за травму гимнаста

12 января 2024, 11:48
Фото: 1MI

Экс-директору ДК в Заречном вынесен приговор после травмы гимнаста

Суд вынес приговор экс-директору ДК «Ровесник» за травму 14-летнего гимнаста. Заседание состоялось 12 января 2024 года.

Во время судебного процесса прокурором были предоставлены доказательства того, что в 2017 году для студии «Арена» было закуплено специальное оснащение, но его не обслуживали, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оказалось, что руководительница не следила за состоянием оснащения, не составляла контракты на его обслуживание и не привлекала специалистов для проверки. Суд назначил свердловчанке штраф 100 тысяч рублей.

Напомним, 4 апреля 2023 года подросток, репетируя акробатический номер, сорвался с более, чем двухметровой высоты из-за разрыва троса.

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