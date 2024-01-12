Экс-глава ДК в Заречном заплатит 100 тысяч за травму гимнаста

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Во время судебного процесса прокурором были предоставлены доказательства того, что в 2017 году для студии «Арена» было закуплено специальное оснащение, но его не обслуживали, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Оказалось, что руководительница не следила за состоянием оснащения, не составляла контракты на его обслуживание и не привлекала специалистов для проверки. Суд назначил свердловчанке штраф 100 тысяч рублей.
Напомним, 4 апреля 2023 года подросток, репетируя акробатический номер, сорвался с более, чем двухметровой высоты из-за разрыва троса.