Гинеколог и медсестра в Екатеринбурге отдали аферистам почти 2 млн рублей

Медсестре позвонили злоумышленники и сказали, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан и его нужно защитить, а также сообщили, что на нее в разных банках якобы оформлены кредиты и чтобы их аннулировать, надо взять «зеркальные кредиты» и отправить полученные деньги на определенные счета.