Гинеколог и медсестра в Екатеринбурге отдали аферистам почти 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Медсестре позвонили злоумышленники и сказали, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан и его нужно защитить, а также сообщили, что на нее в разных банках якобы оформлены кредиты и чтобы их аннулировать, надо взять «зеркальные кредиты» и отправить полученные деньги на определенные счета.
Девушка выполнила все указания. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, екатеринбурженка поняла, что ей звонили мошенники, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
С другой потерпевшей аферисты связались в мессенджере от имени главврача больницы, в которой она работает, а потом горожанке сообщили, что якобы от ее имени кто-то пытался перевести 100 тысяч рублей на неизвестный банковский счет.
После этого врачу сообщили, что ей нужно отправить свои накопления на другой счет. Женщина поверила и перевела средства. После этого она догадалась, что попалась на мошенническую схему.
Напомним, в Екатеринбурге пожилая женщина отправила злоумышленникам более трех миллионов рублей.