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Мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около двух миллиона рублей

Гинеколог и медсестра в Екатеринбурге отдали аферистам почти 2 млн рублей

12 января 2024, 08:35
Фото: Midjourney

Мошенники похитили у жителей Екатеринбурга около двух миллиона рублей

Медсестра и врач-гинеколог в Екатеринбурге оформили кредиты и отдали деньги мошенникам, думая, что отправляют средства на «защищенные счета».

Медсестре позвонили злоумышленники и сказали, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан и его нужно защитить, а также сообщили, что на нее в разных банках якобы оформлены кредиты и чтобы их аннулировать, надо взять «зеркальные кредиты» и отправить полученные деньги на определенные счета.

Девушка выполнила все указания. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, екатеринбурженка поняла, что ей звонили мошенники, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

С другой потерпевшей аферисты связались в мессенджере от имени главврача больницы, в которой она работает, а потом горожанке сообщили, что якобы от ее имени кто-то пытался перевести 100 тысяч рублей на неизвестный банковский счет.

После этого врачу сообщили, что ей нужно отправить свои накопления на другой счет. Женщина поверила и перевела средства. После этого она догадалась, что попалась на мошенническую схему.

Напомним, в Екатеринбурге пожилая женщина отправила злоумышленникам более трех миллионов рублей.

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