«Люди проходили через пункт досмотра»: в Кольцово высказались об очередях

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:56
Именно поэтому растет число пребывающих граждан. Была еще одна причина — это то, что граждане проходили в аэропорт через пункт досмотра в терминале внутренних линий. Об этом рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Кольцово.
При этом есть еще два варианта входа в здание, о чем ожидающие знают — им об этом сообщили сотрудники.
Попасть в аэропорт также можно через терминал международных линий и через отель «Азимут», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 40 человек стояли в очереди Кольцово утром 12 января. Один из пассажиров утверждал, что очередь не помещается при входе. Он же отмечал, что некоторым приходится мерзнуть около аэропорта.