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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Кольцово объяснили утренние очереди

«Люди проходили через пункт досмотра»: в Кольцово высказались об очередях

12 января 2024, 06:41
Фото: Midjourney

В Кольцово объяснили утренние очереди

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге рассказали, почему утром там столпились очереди. По словам представителей аэропорта, толпа образовалась из-за обилия утренних рейсов.

Именно поэтому растет число пребывающих граждан. Была еще одна причина — это то, что граждане проходили в аэропорт через пункт досмотра в терминале внутренних линий. Об этом рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Кольцово.

При этом есть еще два варианта входа в здание, о чем ожидающие знают — им об этом сообщили сотрудники.

Попасть в аэропорт также можно через терминал международных линий и через отель «Азимут», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 40 человек стояли в очереди Кольцово утром 12 января. Один из пассажиров утверждал, что очередь не помещается при входе. Он же отмечал, что некоторым приходится мерзнуть около аэропорта.

30 пассажиров не смогли попасть на борт самолета в Кольцово
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#Происшествия#Эксклюзив#Кольцово#Граждане#Аэропорт#Рейсы#Терминалы#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина
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