Мальчик в Екатеринбурге гулял с мамой на улице без обуви и плакал

Босой мальчик на прогулке с мамой в Екатеринбурге плакал от холода

В Екатеринбурге жители Солнечного микрорайона обратили внимание на то, что по улице гуляет женщина с собакой и сыном. Мальчик при этом был без обуви и плакал. Инцидент произошел 11 января 2024 года.