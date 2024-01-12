Мальчик в Екатеринбурге гулял с мамой на улице без обуви и плакал

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
По словам одной из местных жительниц, мальчик хватался за ноги. Сын и мать вместе выгуливали собаку, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Что было с ребенком дальше — неизвестно. Сделанная фотография была разослана по домовым чатам.
Напомним, утром 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле из дома ушел 10-летний мальчик, у которого есть психические отклонения. Вскоре после пропажи ребенка на улице увидела его учительница. Женщина сообщила его маме о том, что сын нашелся. Мальчика доставили домой.