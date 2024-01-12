tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Босой мальчик на прогулке с мамой в Екатеринбурге плакал от холода

Мальчик в Екатеринбурге гулял с мамой на улице без обуви и плакал

12 января 2024, 03:29
Фото: Midjourney

Босой мальчик на прогулке с мамой в Екатеринбурге плакал от холода

В Екатеринбурге жители Солнечного микрорайона обратили внимание на то, что по улице гуляет женщина с собакой и сыном. Мальчик при этом был без обуви и плакал. Инцидент произошел 11 января 2024 года.

По словам одной из местных жительниц, мальчик хватался за ноги. Сын и мать вместе выгуливали собаку, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Что было с ребенком дальше — неизвестно. Сделанная фотография была разослана по домовым чатам.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, утром 3 января 2024 года в Нижнем Тагиле из дома ушел 10-летний мальчик, у которого есть психические отклонения. Вскоре после пропажи ребенка на улице увидела его учительница. Женщина сообщила его маме о том, что сын нашелся. Мальчика доставили домой.

Мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на пруду
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Красноуральске отрицает избиение своего сынаДевочка после избиения сверстниками в Нижнем Тагиле выписана из больницыЖители Екатеринбурга несут игрушки, цветы и свечи к дому, где была выброшена девочка
#Происшествия#Ребенок#Дети#Улица#Мать#Двор#Прогулка#ЧП#Мороз#Очевидцы#Мальчик#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Вчера, 04:51
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
10 января, 13:08
Избитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного Следкома
Вчера, 09:59
Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила
Вчера, 12:40
Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода
Вчера, 08:02
Разбил бампер и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают водителя
Вчера, 08:55