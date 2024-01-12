Мама мальчика, гулявшего на морозе в носках в Екатеринбурге, раскаялась

Журналисты портала E1 связались с матерью мальчика, чтобы узнать подробности случившегося. Оказалось, по словам женщины, что у ее сына хорошая спортивная подготовка. Он является хоккеистом и постоянно находится на ледовой арене. В связи с этим она уверена, что с мальчиком все хорошо. Однако то, что произошло накануне не может быть оправдано никакими объяснениями. Мама мальчика отметила, что сама виновата и обещает, что подобное не повторится.