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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Екатеринбурге мама мальчика, гулявшего в носках, высказалась о ситуации

Мама мальчика, гулявшего на морозе в носках в Екатеринбурге, раскаялась

12 января 2024, 10:54
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мама мальчика, гулявшего в носках, высказалась о ситуации

Мама ребенка, который гулял в одних носках в холод в Екатеринбурге, высказалась о случившемся инциденте.

В Екатеринбурге произошел инцидент, вызвавший возмущение у местных жителей. Женщина вывела своего ребенка на улицу без обуви во время мороза, объясняя это своими воспитательными целями.

Журналисты портала E1 связались с матерью мальчика, чтобы узнать подробности случившегося. Оказалось, по словам женщины, что у ее сына хорошая спортивная подготовка. Он является хоккеистом и постоянно находится на ледовой арене. В связи с этим она уверена, что с мальчиком все хорошо. Однако то, что произошло накануне не может быть оправдано никакими объяснениями. Мама мальчика отметила, что сама виновата и обещает, что подобное не повторится.

Ранее была названа причина, почему мальчик оказался в одних носках на морозе.

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#Дети#Свердловская область#Холод#Мороз#Носки#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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