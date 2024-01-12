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Житель Екатеринбурга накинулся на сотрудника МЧС

Мужчина в Екатеринбурге набросился на сотрудника МЧС, который хотел помочь девушке

12 января 2024, 09:16
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга накинулся на сотрудника МЧС

В Екатеринбурге местный житель напал на одного из специалистов МЧС, которые пришли на помощь девушке. Инцидент произошел 10 января 2024 года.

На одной из городских улиц случилась дорожная авария, которая стала причиной конфликта между ее участниками. Среди них была девушка. Сотрудники спасательной службы в это время проезжали мимо и, заметив происходящее, решили помочь горожанке.

В какой-то момент мужчина, который участвовал в конфликте, применил физическое насилие к одному из спасателей, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В Следкоме начали проверку инцидента. Его взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение возбудить дело и доложить ему о ходе следствия исполняющему обязанности главы областного СК Анатолию Надбитову.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина накинулся на сотрудницу «Сбербанка» и поранил ей лицо. Вскоре злоумышленника задержали.

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