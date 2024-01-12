Мужчина в Екатеринбурге набросился на сотрудника МЧС, который хотел помочь девушке

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На одной из городских улиц случилась дорожная авария, которая стала причиной конфликта между ее участниками. Среди них была девушка. Сотрудники спасательной службы в это время проезжали мимо и, заметив происходящее, решили помочь горожанке.
В какой-то момент мужчина, который участвовал в конфликте, применил физическое насилие к одному из спасателей, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В Следкоме начали проверку инцидента. Его взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение возбудить дело и доложить ему о ходе следствия исполняющему обязанности главы областного СК Анатолию Надбитову.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина накинулся на сотрудницу «Сбербанка» и поранил ей лицо. Вскоре злоумышленника задержали.