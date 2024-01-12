На Старый Новый год в Нижнем Тагиле ударят 40-градусные морозы

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Синоптики УГМС выпустили метеорологическое предупреждение о сильных морозах на самом севере Свердловской области. Там ожидается мороз, минимальная температура достигнет -40°. Такое же неутешительное предупреждение накануне опубликовали в МЧС региона. Они обещают весьма низкую температуру воздух до -40° с 13 по 15 января.
По данным Gismeteo, к обеду 13 января в Нижнем Тагиле будет -27°, к вечеру станет еще холоднее — до -27°. В течение следующего дня, 14 января, к вечеру будет теплеть — до -19°.