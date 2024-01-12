На Старый Новый год в Нижнем Тагиле ударят 40-градусные морозы

Синоптики УГМС выпустили метеорологическое предупреждение о сильных морозах на самом севере Свердловской области. Там ожидается мороз, минимальная температура достигнет -40°. Такое же неутешительное предупреждение накануне опубликовали в МЧС региона. Они обещают весьма низкую температуру воздух до -40° с 13 по 15 января.