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Updated Сегодня, 10:14

Морозы до -40 градусов придут в Нижний Тагил на Старый Новый год

На Старый Новый год в Нижнем Тагиле ударят 40-градусные морозы

12 января 2024, 10:12
Фото: tagilcity.ru

Морозы до -40 градусов придут в Нижний Тагил на Старый Новый год

Синоптики рассказали, какая погода будет сопровождать жителей Нижнего Тагила и Свердловской области на Старый Новый год — в ночь с 13 на 14 января. Спойлер: будет довольно морозно.

Синоптики УГМС выпустили метеорологическое предупреждение о сильных морозах на самом севере Свердловской области. Там ожидается мороз, минимальная температура достигнет -40°. Такое же неутешительное предупреждение накануне опубликовали в МЧС региона. Они обещают весьма низкую температуру воздух до -40° с 13 по 15 января.

По данным Gismeteo, к обеду 13 января в Нижнем Тагиле будет -27°, к вечеру станет еще холоднее — до -27°. В течение следующего дня, 14 января, к вечеру будет теплеть — до -19°.

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