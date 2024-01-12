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Updated Сегодня, 07:51

Мизулина сообщила о новых жертвах блогера Улановой из Екатеринбурга

Найдены новые жертвы мошенничества блогера Улановой из Екатеринбурга

12 января 2024, 07:49
Фото: 1MI

Мизулина сообщила о новых жертвах блогера Улановой из Екатеринбурга

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила о том, что стало известно о новых жертвах блогера Екатерины Улановой из Екатеринбурга.

По ее данным, есть еще как минимум 191 пострадавший человек. Именно столько новых обращений ей поступило.

Эти люди «купились» на уловку сайта «Уланова-бюро», оплатив там несуществующие товары. Об этом Екатерина Мизулина рассказала в соцсетях.

Блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях. Люди пытаются вернуть потерянные средства, — добавила Мизулина.

Также она отметила, что переслала в СК новые сведения о предполагаемых мошеннических действиях блогерши.

Напомним, что жаловаться на блогера уральцы начали в сентябре прошлого года. Они пожаловались на задержку товаров, которые заказали в интернет-магазине.

Блогеров не стали отправлять в СИЗО, однако было возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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#Свердловская область#Криминал#Мошенничество#Обман#Блогер#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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