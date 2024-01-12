Найдены новые жертвы мошенничества блогера Улановой из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По ее данным, есть еще как минимум 191 пострадавший человек. Именно столько новых обращений ей поступило.
Эти люди «купились» на уловку сайта «Уланова-бюро», оплатив там несуществующие товары. Об этом Екатерина Мизулина рассказала в соцсетях.
Блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях. Люди пытаются вернуть потерянные средства, — добавила Мизулина.
Также она отметила, что переслала в СК новые сведения о предполагаемых мошеннических действиях блогерши.
Напомним, что жаловаться на блогера уральцы начали в сентябре прошлого года. Они пожаловались на задержку товаров, которые заказали в интернет-магазине.
Блогеров не стали отправлять в СИЗО, однако было возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.