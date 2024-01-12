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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Игорь Мороков осудил екатеринбурженку, отпустившую сына на мороз в носках

Омбудсмен Мороков заявил, что физическое наказание в отношении детей недопустимо

12 января 2024, 16:21
Фото: 1MI

Игорь Мороков осудил екатеринбурженку, отпустившую сына на мороз в носках

В Екатеринбурге ситуация с ребенком, которого мать заставила ходить по снегу в носках, вызвала резонанс.

Местные жители стали свидетелями того, как мама общалась с ребенком и кричала на него. Впоследствии ситуацию анализировали полиция и следователи.

Предполагалось, как отмечает «КП-Екатеринбург», что в этом случае имело место жестокое обращение с ребенком. Более того, сообщается, что мама мальчика поставила его здоровье под угрозу.

Теперь уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков высказал свою точку зрения в отношении инцидента. Он призвал тщательно рассмотреть данную ситуацию. Согласно детскому омбудсмену, ребенку была предоставлена возможность беседовать с психологом, кроме того, его исследовали врачи.

Маму ребенка, скорее всего, привлекут к ответственности. Однако нужно дождаться оценки органов опеки.

Вместе с тем ранее сообщалось, что мама мальчика, гулявшего на морозе в носках в Екатеринбурге, раскаялась.

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#Происшествия#Дети#Полиция#Холод#Мороз#Носки#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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