Омбудсмен Мороков заявил, что физическое наказание в отношении детей недопустимо

Теперь уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков высказал свою точку зрения в отношении инцидента. Он призвал тщательно рассмотреть данную ситуацию. Согласно детскому омбудсмену, ребенку была предоставлена возможность беседовать с психологом, кроме того, его исследовали врачи.