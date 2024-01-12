Омбудсмен Мороков заявил, что физическое наказание в отношении детей недопустимо

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Местные жители стали свидетелями того, как мама общалась с ребенком и кричала на него. Впоследствии ситуацию анализировали полиция и следователи.
Предполагалось, как отмечает «КП-Екатеринбург», что в этом случае имело место жестокое обращение с ребенком. Более того, сообщается, что мама мальчика поставила его здоровье под угрозу.
Теперь уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков высказал свою точку зрения в отношении инцидента. Он призвал тщательно рассмотреть данную ситуацию. Согласно детскому омбудсмену, ребенку была предоставлена возможность беседовать с психологом, кроме того, его исследовали врачи.
Маму ребенка, скорее всего, привлекут к ответственности. Однако нужно дождаться оценки органов опеки.
Вместе с тем ранее сообщалось, что мама мальчика, гулявшего на морозе в носках в Екатеринбурге, раскаялась.