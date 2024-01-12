tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Опасность белого сахара: владелец сети кондитерских рассказал о его вреде

12 января 2024, 13:16
Существует опасный компонент, содержащийся в тортах, который может вызывать аллергические реакции, расстройства ЖКТ и даже рак. Известно, что самый обычный белый сахар является одним из главных вредных ингредиентов в тортах.

Однако владелец кондитерской сети и эксперт по кондитерскому мастерству Олег Ильин утверждает, что в тортах часто можно найти и другие опасные добавки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Один из таких вредных компонентов — трансжиры, которые часто указываются на упаковке как «гидрогенизированные масла». Эти измененные жиры широко используются для жарки в фастфуде, но они также присутствуют и в других продуктах, включая торты, особенно более дешевые варианты. Трансжиры являются отличным консервантом, который продлевает срок годности продукта. Однако, при их употреблении в больших количествах, они могут нанести вред организму, особенно на сосуды.

Постоянное потребление трансжиров может привести к различным сердечным заболеваниям. Эти жиры повышают уровень холестерина, что способствует образованию холестериновых бляшек на сосудах и ухудшает кровообращение, включая поставку крови к мозгу. Поэтому очень важно внимательно читать этикетки на товаре, чтобы избегать продуктов с большим содержанием трансжиров.

Кроме того, Ильин отмечает, что стоит быть осторожными с ненатуральными консервантами, которые обычно обозначаются буквой E на упаковке.

Подпишитесь
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Вчера, 04:51
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
Сегодня, 11:10
Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 года
Сегодня, 05:13
Дом на Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:59
Морозы накроют Нижний Тагил в выходные
Вчера, 11:26
В аэропорт Кольцово пришли проверяющие
Сегодня, 12:59