Опасность белого сахара: владелец сети кондитерских рассказал о его вреде

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Однако владелец кондитерской сети и эксперт по кондитерскому мастерству Олег Ильин утверждает, что в тортах часто можно найти и другие опасные добавки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из таких вредных компонентов — трансжиры, которые часто указываются на упаковке как «гидрогенизированные масла». Эти измененные жиры широко используются для жарки в фастфуде, но они также присутствуют и в других продуктах, включая торты, особенно более дешевые варианты. Трансжиры являются отличным консервантом, который продлевает срок годности продукта. Однако, при их употреблении в больших количествах, они могут нанести вред организму, особенно на сосуды.
Постоянное потребление трансжиров может привести к различным сердечным заболеваниям. Эти жиры повышают уровень холестерина, что способствует образованию холестериновых бляшек на сосудах и ухудшает кровообращение, включая поставку крови к мозгу. Поэтому очень важно внимательно читать этикетки на товаре, чтобы избегать продуктов с большим содержанием трансжиров.
Кроме того, Ильин отмечает, что стоит быть осторожными с ненатуральными консервантами, которые обычно обозначаются буквой E на упаковке.