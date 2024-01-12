Опасность белого сахара: владелец сети кондитерских рассказал о его вреде

Один из таких вредных компонентов — трансжиры, которые часто указываются на упаковке как «гидрогенизированные масла». Эти измененные жиры широко используются для жарки в фастфуде, но они также присутствуют и в других продуктах, включая торты, особенно более дешевые варианты. Трансжиры являются отличным консервантом, который продлевает срок годности продукта. Однако, при их употреблении в больших количествах, они могут нанести вред организму, особенно на сосуды.