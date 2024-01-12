Перевозчик прокомментировал ситуацию с нападением на девочек в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Прежде всего, в компании-перевозчике сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Со слов водители, участвовавшего в конфликте с девушками школьного возраста — 15 и 17 лет, одна из них небрежно бросила деньги при оплате проезда, часть монет раскатилась по салону маршрутки. Тогда водитель сделал замечание, а та ответила ему нецензурными словами.
Но это, конечно, не служит оправданием его поступка, — отмечают в компании-перевозчике Нижнего Тагила.
По итогам проверки в полиции Нижнего Тагила примут необходимые меры к перевозчику и к водителю. В настоящее время свою проверку проводит и прокуратура.
Инцидент, напомним, произошел вечером 10 января на остановке у кинотеатра «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Девушка, о которой идет речь, ранее рассказала, что деньги деньги она выронила непреднамеренно и она удивлена агрессией водителя.