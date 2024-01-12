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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Нижнем Тагиле перевозчик дала комментарий по инциденту с девочками в маршрутке

Перевозчик прокомментировал ситуацию с нападением на девочек в Нижнем Тагиле

12 января 2024, 06:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле перевозчик дала комментарий по инциденту с девочками в маршрутке

Руководство компании-перевозчика «Союз-НТ» прокомментировали ситуацию, произошедшую 10 января в маршрутном такси №36. Водитель уверяет, что девушка его спровоцировала своим поведением.

Прежде всего, в компании-перевозчике сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Со слов водители, участвовавшего в конфликте с девушками школьного возраста — 15 и 17 лет, одна из них небрежно бросила деньги при оплате проезда, часть монет раскатилась по салону маршрутки. Тогда водитель сделал замечание, а та ответила ему нецензурными словами.

Но это, конечно, не служит оправданием его поступка, — отмечают в компании-перевозчике Нижнего Тагила.

По итогам проверки в полиции Нижнего Тагила примут необходимые меры к перевозчику и к водителю. В настоящее время свою проверку проводит и прокуратура.

Инцидент, напомним, произошел вечером 10 января на остановке у кинотеатра «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Девушка, о которой идет речь, ранее рассказала, что деньги деньги она выронила непреднамеренно и она удивлена агрессией водителя.

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