Перевозчик прокомментировал ситуацию с нападением на девочек в Нижнем Тагиле

Прежде всего, в компании-перевозчике сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Со слов водители, участвовавшего в конфликте с девушками школьного возраста — 15 и 17 лет, одна из них небрежно бросила деньги при оплате проезда, часть монет раскатилась по салону маршрутки. Тогда водитель сделал замечание, а та ответила ему нецензурными словами.