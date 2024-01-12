Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 года

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
34-летний екатеринбуржец сбил 64-летнего мужчину 18 июня 2022 года на улице Розы Люксембург. Автолюбитель двигался со скоростью 40 км/ч, но поздно заметил пешехода. В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице на следующий день. По словам юриста, погибший нарушил правила дорожного движения, идя по проезжей части. Водителя будут судить за несоблюдение ПДД. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В результате изучения обстоятельств ДТП оказалось, что самого погибшего искали по обвинению в убийстве.
На Тюменском тракте 7 августа произошла трагическая авария, в которой погибла семья свердловчан. 63-летний водитель вез троих своих внуков. Автомобиль пенсионера столкнулся с большегрузом на 83-м километре дороги в сторону Ханты-Мансийска. Внучке было 17, а ее братьям по 12 и 13 лет. Семья ехала на автомобиле KIA Sorento, на скорости машина влетела в фуру Mercedes, которая стояла на обочине. Большегруз остановился из-за поломки. Рядом с машиной были разбросаны рыба и спасательные жилеты, что указывает на то, что семья ехала с рыбалки.
В Свердловской области вынесли приговор 40-летнему жителю Нижнего Тагила за автокатастрофу на Серовском тракте, в которой погибла 23-летняя девушка. Инцидент случился в октябре 2021 года. Водитель Toyota Camry превысил скорость и пытался обогнать автомобиль Mazda 3, за рулем которого находилась 23-летняя жительница Тагила. В результате произошло столкновение машин. Японская иномарка упала в кювет и несколько раз перевернулась. Девушка скончалась в больнице. Виновник аварии был признан виновным. Суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам лишения свободы и обязал выплатить семье погибшей студентки 3,5 миллиона рублей.
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП, в котором погибла жена видеоблогера из Краснотурьинска. Девушка не была пристегнута и ее выбросило из окна автобуса. В аварии также погиб водитель автобуса. Еще восемь человек получили травмы. Женщина не была пристегнута. Блогер Александр Лещев сообщил своим подписчикам о трагедии и снял видео, в котором он едет на место происшествия. На видео молодой человек не может сдержать слез.
Водитель из Екатеринбурга был приговорен к 6 годам лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, что привело к смерти на дороге. 44-летний виновник аварии управлял автомобилем Nissan Almera и двигался со скоростью не менее 58 км/ч по улице Ленина в деревне Баранникова, находящейся в 7 км от Камышлова. Он совершил наезд на женщину, идущую по обочине, и она скончалась на месте.
В ночь с 17 на 18 декабря на трассе под Дегтярском произошла смертельная авария, в которой погибла 39-летняя женщина. В полиции установили, что в аварии участвовали два грузовых автомобиля. Сбитая женщина — жительница Екатеринбурга и в ту ночь направлялась к матери в Дегтярск на автобусе. Водитель автобуса рассказал, что женщина употребляла алкоголь во время поездки, ссорилась с пассажирами и грубо требовала остановить автобус. В 23:10 женщина вышла на трассе в черте города Дегтярска. В том же направлении ехала колонна из трех грузовиков, два из которых примерно в полночь наехали на женщину, которая сидела прямо на дороге.
81-летняя жительница Каменска-Уральского скончалась после того, как ее сбил автобус на пешеходном переходе. Это произошло 21 декабря 2023 года. Водитель автобуса начал движение, когда загорелся зеленый свет и не дал женщине перейти дорогу. Пенсионерку доставили в больницу, где она умерла. Внучка погибшей находилась на другой стороне улицы и видела все своими глазами. Водитель автобуса утверждает, что ехал на небольшой скорости и после загорания зеленого света продолжил движение, сперва посмотрев вправо и почувствовав удар в левую часть автобуса.
Ночью с 21 на 22 декабря в Арамиле произошло смертельное ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля ВАЗ 21099, 19-летний молодой человек, заметил пешехода после проезда зебры и попытался затормозить, но не смог избежать наезда. У него год стажа вождения, ранее он привлекался по административным статьям 33 раза и имеет 4 непогашенных штрафа.
24 декабря в Нижнем Тагиле на улице Проселочная произошло столкновение трех автомобилей. Водитель BMW, 33-летний мужчина, двигался со стороны улицы Горбуновская в сторону Октябрьского проспекта и не справился с управлением, врезавшись в стоящий Land Rover под управлением 42-летней женщины. От удара автомобиль BMW отбросило на встречный «Соболь» (ГАЗ-2217). Все участники аварии были трезвыми, что подтверждено медосвидетельствованием. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель BMW ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 95 раз.
5 января 2023 года произошло ДТП с участием внедорожника Land Cruiser и Lada Granta. Изначально была информация, что за рулем внедорожника находился исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, но позже эта информация не подтвердилась. Оказалось, что автомобилем управлял Вячеслав, 66-летний местный житель. Девушка, управлявшая Lada Granta, не имела водительского удостоверения. Авария случилась в 1:20 ночи на проспекте Вагоностроителей.
Вечером 1 января на южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием двух иномарок — Chery и Hyundai. Авария случилась около поворота на Руш, где столкнулись седан Hyundai и внедорожник Chery. В результате столкновения машины получили значительные повреждения и врезались в ограждение. Hyundai от удара перевернулся и оказался на крыше Chery. В результате ДТП один человек пострадал.