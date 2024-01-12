Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 года

В ночь с 17 на 18 декабря на трассе под Дегтярском произошла смертельная авария, в которой погибла 39-летняя женщина. В полиции установили, что в аварии участвовали два грузовых автомобиля. Сбитая женщина — жительница Екатеринбурга и в ту ночь направлялась к матери в Дегтярск на автобусе. Водитель автобуса рассказал, что женщина употребляла алкоголь во время поездки, ссорилась с пассажирами и грубо требовала остановить автобус. В 23:10 женщина вышла на трассе в черте города Дегтярска. В том же направлении ехала колонна из трех грузовиков, два из которых примерно в полночь наехали на женщину, которая сидела прямо на дороге.