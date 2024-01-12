После трех трупов. В Свердловской области неизвестные забрали полицейского

Как отмечает E1, двое в штатском и трое с масками объявили себя следователями и сообщили о возбуждении уголовного дела. Официальных документов они не предоставили, но телефоны временно конфисковали, а затем вернули, когда уходили. Женщине запретили обращаться к адвокату, более того, она до сих пор не знает, где ее муж.