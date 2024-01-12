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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Участкового Свердловской области, обвинявшего руководство, выкрали неизвестные

После трех трупов. В Свердловской области неизвестные забрали полицейского

12 января 2024, 11:34
Фото: Midjourney

Участкового Свердловской области, обвинявшего руководство, выкрали неизвестные

Жена полицейского, рассказавшего о трех трупах, спрятанных руководством, забрали неизвестные.

Супруга бывшего участкового, обвинявший руководство в спрятанных трупах, рассказала, что ее мужа увезли неизвестные с автоматами. Они ворвались в родительский дом в деревне Колпаковка и забрали полицейского.

Как отмечает E1, двое в штатском и трое с масками объявили себя следователями и сообщили о возбуждении уголовного дела. Официальных документов они не предоставили, но телефоны временно конфисковали, а затем вернули, когда уходили. Женщине запретили обращаться к адвокату, более того, она до сих пор не знает, где ее муж.

Комментариев со стороны СК региона нет.

Ранее сообщалось, что полицейский из Свердловской области обвинил руководство в увольнении из-за жалоб.

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