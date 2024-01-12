После трех трупов. В Свердловской области неизвестные забрали полицейского

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Супруга бывшего участкового, обвинявший руководство в спрятанных трупах, рассказала, что ее мужа увезли неизвестные с автоматами. Они ворвались в родительский дом в деревне Колпаковка и забрали полицейского.
Как отмечает E1, двое в штатском и трое с масками объявили себя следователями и сообщили о возбуждении уголовного дела. Официальных документов они не предоставили, но телефоны временно конфисковали, а затем вернули, когда уходили. Женщине запретили обращаться к адвокату, более того, она до сих пор не знает, где ее муж.
Комментариев со стороны СК региона нет.
Ранее сообщалось, что полицейский из Свердловской области обвинил руководство в увольнении из-за жалоб.