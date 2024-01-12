Прокуратура начала проверку после нападения водителя на девочек в Нижнем Тагиле

Напомним, инцидент произошел 10 января 2024 года на остановке «к/т „Красногвардеец“». Как рассказала одна из девочек, во время оплаты проезда у нее из рук выпало несколько монет. После этого водитель стал оскорблять пассажирку, а также ее подругу.