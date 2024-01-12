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Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит водителя после нападения на девочек

Прокуратура начала проверку после нападения водителя на девочек в Нижнем Тагиле

12 января 2024, 05:56
Фото: 1MI

Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит водителя после нападения на девочек

Районная прокуратура Нижнего Тагила поставила на контроль ситуацию с расследованием произошедшего конфликта между водителем маршрутки и двумя пассажирками 15 и 17 лет.

Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение правил перевозки людей в маршрутке, а также оценят решение, которое примут полицейские, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 10 января 2024 года на остановке «к/т „Красногвардеец“». Как рассказала одна из девочек, во время оплаты проезда у нее из рук выпало несколько монет. После этого водитель стал оскорблять пассажирку, а также ее подругу.

При этом водитель вышел из своей кабины и набросился на подростка. Школьница рухнула со ступенек на дорогу, а мужчина продолжил ее бить. Его остановили две прохожие женщины.

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