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Пять котельных в Нижнем Тагиле обновили за 600 млн рублей

Пять старейших котельных обновили в Нижнем Тагиле в 2023 году

12 января 2024, 05:19
Фото: 1MI

Пять котельных в Нижнем Тагиле обновили за 600 млн рублей

В Нижнем Тагиле прошла реконструкция пяти старых котельных в 2023 году, на которую было потрачено более 600 миллионов рублей.

Обновленные котельные увеличат уровень качества подачи тепла для тагильчан. Также ремонт данных объектов позволить уменьшить на 20% вредные выбросы в воздух к 2026 году, рассказали в Департаменте информполитики.

Также в результате реконструкционных работ инфраструктурных объектов будут снижены затраты, которые имеют связь с подачей электричества и газа. При этом в плане имеются мероприятия по уменьшению объема выбросов вредных веществ на 16 нижнетагильских заводах.

Напомним, жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за городские объекты, которые нужно благоустроить в 2025 году.

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