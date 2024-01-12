Пять старейших котельных обновили в Нижнем Тагиле в 2023 году

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Обновленные котельные увеличат уровень качества подачи тепла для тагильчан. Также ремонт данных объектов позволить уменьшить на 20% вредные выбросы в воздух к 2026 году, рассказали в Департаменте информполитики.
Также в результате реконструкционных работ инфраструктурных объектов будут снижены затраты, которые имеют связь с подачей электричества и газа. При этом в плане имеются мероприятия по уменьшению объема выбросов вредных веществ на 16 нижнетагильских заводах.
Напомним, жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за городские объекты, которые нужно благоустроить в 2025 году.