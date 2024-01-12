Размер Демидовской премии увеличился в два раза

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Демидовские премии представляют собой престижные негосударственные выплаты. Они выплачиваются исследователям за вклад в науку.
С самого начала премия вручалась каждый год с 1832, но с 1865 года она была ликвидирована. И 30 лет назад ее возродило правительство региона. Ее получили уже более 100 ученых.
Сообщается, что премия составит 2 млн рублей, хотя раньше она была 1 млн. Свои награды ученые получат в феврале в резиденции губернатора.
Ранее сообщалось, что огромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга.