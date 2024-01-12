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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Глава Свердловской области Куйвашев вдвое увеличил размер Демидовской премии

Размер Демидовской премии увеличился в два раза

12 января 2024, 09:44
Фото: 1MI

Глава Свердловской области Куйвашев вдвое увеличил размер Демидовской премии

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев совместно с попечительским советом решил поднять Демидовские премии до 2 млн.

Демидовские премии представляют собой престижные негосударственные выплаты. Они выплачиваются исследователям за вклад в науку.

С самого начала премия вручалась каждый год с 1832, но с 1865 года она была ликвидирована. И 30 лет назад ее возродило правительство региона. Ее получили уже более 100 ученых.

Сообщается, что премия составит 2 млн рублей, хотя раньше она была 1 млн. Свои награды ученые получат в феврале в резиденции губернатора.

Ранее сообщалось, что огромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга.

Муниципальные служащие оставили около 19 тысяч заявок на премию «Служение»
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