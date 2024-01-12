Самые громкие ДТП 2023 года, Старый Новый год и агитация на выборы президента

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
За прошедший 2023 год в Свердловской области произошло большое количество аварий, самые печальные и запомнившиеся своей необычностью редакция TagilCity.ru собрала в один список. Подборка самых резонансных ДДП на дорогах региона.
Старый Новый год — это праздник, который отмечается в некоторых странах в ночь с 13-го на 14-е января, то есть накануне православного Рождества. В этот день люди празднуют приход нового года по старому стилю и встречают его весело и радостно. Редакция TagilCity.ru выяснила, откуда растут корни традиций отмечать Старый Новый год и как она ужилась в Нижнем Тагиле.
17 марта 2024 года по всей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. Чтобы граждане могли спокойно выбрать своего кандидата, в Нижнем Тагиле, как и в других городах страны, определили помещения, где будут проводить агитационные мероприятия. Всего в городе утвердили 11 таких мест.
С 22 января по 29 февраля будет закрыто движение автомобилей на Липовом тракте в Нижнем Тагиле, на участке от улицы Оплетина до Черных. Все из-за капитального ремонта системы водоотведения и необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Предприятие «Водоканал-НТ» установит предупреждающие знаки о перекрытии, а сотрудники ГИБДД будут контролировать движение на данном участке.
Синоптики прогнозируют, что на Старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января, в Нижнем Тагиле и Свердловской области будет очень холодно. Ожидается мороз до -40°. Данные метеорологического предупреждения от УГМС и МЧС подтверждаются прогнозом от Gismeteo, согласно которому к обеду 13 января температура воздуха в Нижнем Тагиле составит -27°, а к вечеру опустится до -27°. В течение следующего дня, 14 января, ожидается постепенное потепление до -19° к вечеру.