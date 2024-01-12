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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Самые громкие ДТП 2023 года, Старый Новый год и агитация на выборы президента

Самые громкие ДТП 2023 года, Старый Новый год и агитация на выборы президента

12 января 2024, 16:05
Фото: Midjourney
Случайно убил убийцу и гибель целой семьи: громкие ДТП за 2023 год. Будут ли тагильчане встречать Старый Новый год. Грядущие выборы президента России. Закрытие Липового тракта и 40-градусные морозы: самое важное, что произошло за 12 января в Нижнем Тагиле.

За прошедший 2023 год в Свердловской области произошло большое количество аварий, самые печальные и запомнившиеся своей необычностью редакция TagilCity.ru собрала в один список. Подборка самых резонансных ДДП на дорогах региона.

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Старый Новый год — это праздник, который отмечается в некоторых странах в ночь с 13-го на 14-е января, то есть накануне православного Рождества. В этот день люди празднуют приход нового года по старому стилю и встречают его весело и радостно. Редакция TagilCity.ru выяснила, откуда растут корни традиций отмечать Старый Новый год и как она ужилась в Нижнем Тагиле.

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17 марта 2024 года по всей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации. Чтобы граждане могли спокойно выбрать своего кандидата, в Нижнем Тагиле, как и в других городах страны, определили помещения, где будут проводить агитационные мероприятия. Всего в городе утвердили 11 таких мест.

11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ
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С 22 января по 29 февраля будет закрыто движение автомобилей на Липовом тракте в Нижнем Тагиле, на участке от улицы Оплетина до Черных. Все из-за капитального ремонта системы водоотведения и необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Предприятие «Водоканал-НТ» установит предупреждающие знаки о перекрытии, а сотрудники ГИБДД будут контролировать движение на данном участке.

В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение на Липовом тракте
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Синоптики прогнозируют, что на Старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января, в Нижнем Тагиле и Свердловской области будет очень холодно. Ожидается мороз до -40°. Данные метеорологического предупреждения от УГМС и МЧС подтверждаются прогнозом от Gismeteo, согласно которому к обеду 13 января температура воздуха в Нижнем Тагиле составит -27°, а к вечеру опустится до -27°. В течение следующего дня, 14 января, ожидается постепенное потепление до -19° к вечеру.

На Старый Новый год в Нижнем Тагиле ударят 40-градусные морозы
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