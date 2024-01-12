Самые громкие ДТП 2023 года, Старый Новый год и агитация на выборы президента

Старый Новый год — это праздник, который отмечается в некоторых странах в ночь с 13-го на 14-е января, то есть накануне православного Рождества. В этот день люди празднуют приход нового года по старому стилю и встречают его весело и радостно. Редакция TagilCity.ru выяснила, откуда растут корни традиций отмечать Старый Новый год и как она ужилась в Нижнем Тагиле.