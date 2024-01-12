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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В центре Екатеринбурга закрывается итальянский ресторан Cibo

Семь лет работы. Итальянский ресторан перестает работать в Екатеринбурге

12 января 2024, 13:38
Фото: Midjourney

В центре Екатеринбурга закрывается итальянский ресторан Cibo

Итальянский ресторан в Екатеринбурге временно закрывается на неопределенный срок.

С 15 января заведение перестанет принимать гостей, сообщают представители ресторана.

Согласно заявлению заведения, ресторан закрывается на неопределенное время. В последний раз его можно будет посетить 14 января.

Стоит сказать, что итальянское заведение Cibo работало успешно на протяжении семи лет. Вместе с тем спустя какое-то время оно откроется вновь и будет принимать своих посетителей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был дефицит официантов перед новогодними каникулами.

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#Кафе#Ресторан#Свердловская область#Закрытие#Общепит#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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