Семь лет работы. Итальянский ресторан перестает работать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
С 15 января заведение перестанет принимать гостей, сообщают представители ресторана.
Согласно заявлению заведения, ресторан закрывается на неопределенное время. В последний раз его можно будет посетить 14 января.
Стоит сказать, что итальянское заведение Cibo работало успешно на протяжении семи лет. Вместе с тем спустя какое-то время оно откроется вновь и будет принимать своих посетителей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был дефицит официантов перед новогодними каникулами.