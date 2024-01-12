Стало известно, когда жители Екатеринбурга будут заходить в метро по биометрии

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
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По данным источника, предположительно уже данной даты эта новая функция станет доступна, сообщает SHOT.
По их информации, шесть дорожных карт по запуску системы биометрии в уральском метрополитене утвердили еще в конце 2023 года. В Нижнем Новгороде такая система будет доступна с 20 октября, а в Самаре с 20 декабря.
Заработает новшество и Санкт-Петербурге и Новосибирске, но только с 2025 года, считает источник. Для использования этой функции нужно будет скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Нужно будет только прикрепить к нему проездной.
А в ноябре гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал, что систему биометрии п России планируется запустить в метро в ряде российских городов, в том числе Екатеринбурге.
Ранее эксперт высказал критику в адрес общественного транспорта Екатеринбурга, назвав его разочарованием года.