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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Названа дата запуска оплаты проезда в метро Екатеринбурга по биометрии

Стало известно, когда жители Екатеринбурга будут заходить в метро по биометрии

12 января 2024, 13:43
Фото: 1MI

Названа дата запуска оплаты проезда в метро Екатеринбурга по биометрии

Жители Екатеринбурга смогут оплачивать проезд в метро по биометрии с 31 декабря этого года.

По данным источника, предположительно уже данной даты эта новая функция станет доступна, сообщает SHOT.

По их информации, шесть дорожных карт по запуску системы биометрии в уральском метрополитене утвердили еще в конце 2023 года. В Нижнем Новгороде такая система будет доступна с 20 октября, а в Самаре с 20 декабря.

Заработает новшество и Санкт-Петербурге и Новосибирске, но только с 2025 года, считает источник. Для использования этой функции нужно будет скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Нужно будет только прикрепить к нему проездной.

А в ноябре гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал, что систему биометрии п России планируется запустить в метро в ряде российских городов, в том числе Екатеринбурге.

Ранее эксперт высказал критику в адрес общественного транспорта Екатеринбурга, назвав его разочарованием года.

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#Общество#Метро#Новосибирск#Приложение#Самара#Регистрация#Проезд#Казань#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Биометрия
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