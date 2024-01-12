Свердловский Минздрав подал иск, чтобы лишить «Спинразы» Мишу Бахтина со СМА

Вместе с тем почти 3 года назад россияне помогли Мише получить препарат «Золгенсма», стоимость которого составляет более 150 млн рублей. Тогда лекарство остановило прогрессирование болезни, но, как отмечают родители ребенка, теперь ему нужен препарат «Спинраза» или его аналог, однако медики отказали ребенку в бесплатном получении этих лекарств, отмечая, что их употребление может быть вредным для здоровья мальчика.