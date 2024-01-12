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Свердловский Минздрав судится, чтобы прекратить закупку «Спинразы» для Бахтина

Свердловский Минздрав подал иск, чтобы лишить «Спинразы» Мишу Бахтина со СМА

12 января 2024, 10:31
Фото: 1MI

Свердловский Минздрав судится, чтобы прекратить закупку «Спинразы» для Бахтина

Минздрав Свердловской области подал иск в суд с целью перестать предоставлять средство «Спинраза» Мише Бахтину.

Региональное ведомство ссылается на решение консилиума, которое не рекомендует использовать подобное лечение, однако, как отмечает «КП-Екатеринбург», официальные комментарии Минздрав не дал о сложившейся ситуации.

Юрист семьи Бахтиных отметил, что родителей в консилиуме не было, потому они попытаются обжаловать его решение.

Вместе с тем почти 3 года назад россияне помогли Мише получить препарат «Золгенсма», стоимость которого составляет более 150 млн рублей. Тогда лекарство остановило прогрессирование болезни, но, как отмечают родители ребенка, теперь ему нужен препарат «Спинраза» или его аналог, однако медики отказали ребенку в бесплатном получении этих лекарств, отмечая, что их употребление может быть вредным для здоровья мальчика.

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#Свердловская область#Врачи#Екатеринбург#СМА#Камилла Булгакова#Консилиум
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