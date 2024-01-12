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СК выяснит точную причину смерти пожилой женщины из Ирбита

Тело найденной в Ирбите умершей пенсионерки отдадут на экспертизу

12 января 2024, 03:52
Фото: 1MI

СК выяснит точную причину смерти пожилой женщины из Ирбита

В Ирбите сотрудники СК проводят проверку по факту смерти найденной 81-летней женщины, которая ранее пропала. Ее нашли около дома на Южной улице.

Скончавшуюся пенсионерку нашли в районе КС «Сельский-2». По предварительной версии, смерть горожанки не криминальная, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Тело было отдано на проведение судмедэкспертизы, чтобы определить точную причину смерти женщины.

Напомним, вечером 9 января 2024 года свердловчанка вышла из дома и не пришла обратно. Телефона с собой у нее не было. 10 января ее дочь заявила об исчезновении. Были начаты поиски. 11 января женщину нашли мертвой.

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