Тело найденной в Ирбите умершей пенсионерки отдадут на экспертизу

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Скончавшуюся пенсионерку нашли в районе КС «Сельский-2». По предварительной версии, смерть горожанки не криминальная, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Тело было отдано на проведение судмедэкспертизы, чтобы определить точную причину смерти женщины.
Напомним, вечером 9 января 2024 года свердловчанка вышла из дома и не пришла обратно. Телефона с собой у нее не было. 10 января ее дочь заявила об исчезновении. Были начаты поиски. 11 января женщину нашли мертвой.