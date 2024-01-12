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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Екатеринбурженка выпала из окна в нижнем белье

Трагедия в Новый год. В Екатеринбурге девушка выпала из окна в одном нижнем белье

12 января 2024, 15:38
Фото: 1MI

Екатеринбурженка выпала из окна в нижнем белье

Жительница Екатеринбурга выпала из окна своей квартиры в нижнем белье.

В Екатеринбурге молодая женщина, будучи лишь в одном нижнем белье, выпала из окна квартиры. Известно, что на девушке были еще и наушники.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», девушка была сотрудником заведения «РыбаLove». Возможно, она выпала не случайно и это был суицид. Предполагается, что есть предсмертная записка. Отец девушки рассказал, что все случилось в конце декабря прошлого года. СК региона пока не комментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что на Урале брат убил сестру-инвалида после интима.

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