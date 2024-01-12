Трагедия в Новый год. В Екатеринбурге девушка выпала из окна в одном нижнем белье

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В Екатеринбурге молодая женщина, будучи лишь в одном нижнем белье, выпала из окна квартиры. Известно, что на девушке были еще и наушники.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», девушка была сотрудником заведения «РыбаLove». Возможно, она выпала не случайно и это был суицид. Предполагается, что есть предсмертная записка. Отец девушки рассказал, что все случилось в конце декабря прошлого года. СК региона пока не комментировал ситуацию.
Ранее сообщалось, что на Урале брат убил сестру-инвалида после интима.