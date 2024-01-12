Трагедия в Новый год. В Екатеринбурге девушка выпала из окна в одном нижнем белье

Как сообщает «КП-Екатеринбург», девушка была сотрудником заведения «РыбаLove». Возможно, она выпала не случайно и это был суицид. Предполагается, что есть предсмертная записка. Отец девушки рассказал, что все случилось в конце декабря прошлого года. СК региона пока не комментировал ситуацию.