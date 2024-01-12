Уборка домов в Екатеринбурге одна из самых дорогих в стране

Уборка двухкомнатной квартиры, в среднем, в Екатеринбурге стоит 5 100 рублей. Об этом рассказали исследователи «Авито Услуги». Дороже, чем в Екатеринбурге, клининг стоит только в Москве (оценивается в среднем в почти восемь тысяч рублей) и Северной столице (почти шесть тысяч рублей).