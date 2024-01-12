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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Екатеринбург занял третье место по цене на услуги по уборке дома

Уборка домов в Екатеринбурге одна из самых дорогих в стране

12 января 2024, 09:24
Фото: Midjourney

Екатеринбург занял третье место по цене на услуги по уборке дома

В Екатеринбурге привлекательные цены на уборку домов. К такому выводу пришли эксперты.

Уборка двухкомнатной квартиры, в среднем, в Екатеринбурге стоит 5 100 рублей. Об этом рассказали исследователи «Авито Услуги». Дороже, чем в Екатеринбурге, клининг стоит только в Москве (оценивается в среднем в почти восемь тысяч рублей) и Северной столице (почти шесть тысяч рублей).

В основном, в регионах страны, стоимость уборки начинается от тысячи рублей. Генеральная уборка стоит как минимум на пятьсот рублей дороже. Заказать чистку мебели на Урале можно от семиста рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержана домработница, которая украла у хозяев 50 тысяч рублей.

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#Общество#Цены#Москва#Уборка#Санкт-Петербург#Регионы#Квартиры#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Улининг
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